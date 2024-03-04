انهيار جليدي يجتاح قرية شمالي الهند ويثر حالة تأهب في المناطق المجاورة

اجتاح انهيار جليدي قرية في ولاية /هيماتشال براديش/ أقصى شمالي الهند، ما أدى إلى عرقلة تدفق نهر "تشيناب" وإثارة حالة تأهب في المناطق المجاورة.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مسئولين قولهم أمس الأحد، إن تساقط الجليد المكثف والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين أدت إلى حدوث أكثر من ستة انهيارات جليدية وانزلاقات أرضية في ولاية /هيماتشال براديش/، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 650 طريقًا، بما في ذلك خمسة طرق سريعة.

وأضاف المسئولون أنه لم يتم الإبلاغ - حتى الآن - عن وقوع أية إصابات خلال أي انهيار أرضي، كما أن السلطات نصحت السكان في القرى المجاورة بتوخي الحذر وإبلاغ الشرطة في حال حدوث حالة طوارئ.

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