الفيلم الأمريكي "Dune: Part Two" يحقق إيرادات 81.5 مليون دولار

اقتحم فيلم الخيال العلمي الملحمي لدينيس فيلنوف "Dune: Part Two" شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع وحقق 81.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر، وفقًا لتقديرات الاستوديو يوم الأحد.

على الصعيد الدولي، حقق الفيلم 97 مليون دولار، ليصل أول ظهور عالمي له إلى 178.5 مليون دولار.

قالت ماري بارنت، منتجة فيلمي Dune ورئيسة الإنتاج العالمي في Legendary: "لقد قدم دينيس فيلمًا استثنائيًا ومميزًا حقًا، وكان من المثير حقًا رؤية استجابة الناس". "لقد تم إنتاجه للشاشة الكبيرة ويبدو أنه يتم استقباله كحدث سينمائي."