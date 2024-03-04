دراسة: المصابون بكورونا لا يحتاجون للعزلة خمسة أيام

أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لم يعودوا بحاجة إلى البقاء في عزلة لمدة خمسة أيام.

غيرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إرشاداتها طويلة الأمد، قائلة إنه يمكن للأشخاص العودة إلى العمل أو الأنشطة العادية إذا كانت أعراضهم خفيفة وتتحسن، وقد مر يوم منذ إصابتهم بالحمى.

ويأتي هذا التغيير في وقت لم يعد فيه فيروس كورونا يمثل تهديدًا للصحة العامة كما كان من قبل. لقد انخفض من كونه السبب الرئيسي الثالث للوفاة في البلاد في وقت مبكر من الوباء إلى المركز العاشر في العام الماضي.

يتمتع معظم الأشخاص بدرجة معينة من المناعة ضد فيروس كورونا من التطعيمات أو العدوى. ويقول بعض الخبراء إن العديد من الأشخاص لا يتبعون إرشادات العزل لمدة خمسة أيام على أي حال.

وأشار المسؤولون إلى أن بعض الدول الأخرى وكاليفورنيا وأوريجون خففت إرشادات العزل بطريقة مشابهة للتغيير الأخير الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – ولم تشهد زيادة في الحالات.

ومع ذلك، فإن توجيهات مركز السيطرة على الأمراض للعاملين في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الصحية الأخرى تظل كما هي. يتضمن ذلك توصية بأن يبقى الطاقم الطبي في المنزل لمدة سبعة أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض لأول مرة، وأن تكون نتيجة اختبارهم سلبية في غضون يومين من العودة إلى العمل.

وتؤكد الوكالة أنه لا يزال يتعين على الجميع محاولة الوقاية من العدوى في المقام الأول، من خلال الحصول على التطعيم، وغسل أيديهم، واتخاذ خطوات لجلب المزيد من الهواء النقي في الهواء الطلق.

