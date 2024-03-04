ads
الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين، بوجود إصابات خطيرة جراء القصف على منزلًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي، في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وتزايدت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليصل إلى 30.410 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71.700 جريح، في حصيلة غير نهائية.

واقتحم الاحتلال مدينة طولكرم، بعدد كبير من الجنود والجرافات من المحورالغربي للمدينة، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محيط دوار العليمي بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين عبد الرحمن مصطفى وأحمد عبد الله،  بعد اقتحام منزليهما في بلدة يعبد، وشن الاحتلال حملة تفتيش واسعة داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، جراء اقتحام البلدة، ومداهمة وتفتيش المنازل، ولم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وقامت بمحاصرة عمارة سكنية في حي المخفية، وأخرجت السكان من الشقة تمهيدًا لهدمها.

إصابات خطيرة قصف الاحتلال منزل شارع الجلاء غزة