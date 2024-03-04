طائرات الاحتلال تقصف منزل في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، أمس الأحد، باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين، بينهم أطفال، وعدد من المفقودين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي، لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع .

ويستمر الجيش الإسرائيلي، في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وتزايدت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليصل إلى 30.410 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71.700 جريح، في حصيلة غير نهائية.