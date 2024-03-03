معركة عنيفة على محور باخموت بين الجيشين الأوكراني والروسي

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، اندلاع معركة عنيفة مع القوات الروسية على محور باخموت، إثر هجوم روسي على مستوطنة إيفانيفسكي.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن إيليا يفلاش، المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية، قوله إن "روسيا تواصل مهاجمة مستوطنة إيفانيفسكي على محور باخموت، ويدور قتال عنيف بالفعل في المدينة".

وأوضح يفلاش أن "الجيش الأوكراني يقاوم ويحاول صد الهجوم من مواقعه، بينما تحاول القوات الروسية الاقتحام، بالإضافة إلى قصف مستوطنة بوهدانيفكا شمال مستوطنة تشاسيف يار، ونقل وحدات الإنزال وأفواج البنادق الآلية وقوات الاحتياط من الجيش الروسي إلى هناك".

وأشار المتحدث إلى أن "هدف الجيش الروسي هو الاستيلاء على مستوطنة تشاسيف يار، لكن حتى الآن لم ينجح في ذلك، بينما يتخذ الجنود الأوكرانيون موقفًا دفاعيًا ويمنعون أي تقدم".