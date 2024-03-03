ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 683 علبة سجائر مجهولة المصدر في أحد المحال التجارية بالإسكندرية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وأشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق و المخابز البلدية و التى أسفرت عن تحرير عدد ٥ محاضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد ٦٨٣ علبة سجائر متنوعة.

وجرى ضبط عدد ٢٥٠٠ فلتر سجائر، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  لمتابعة الأسواق، وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق.

الإجراءات القانونية اسعار السلع الغذائية التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد الشريف القانونيه اللازمة بحملة تموينية تحرير محضر تعليمات مشددة سجائر مجهولة المصدر سلع الغذائية على المصيلحى وزير التموين مخابز البلدية