ضبط 683 علبة سجائر مجهولة المصدر في أحد المحال التجارية بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وأشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق و المخابز البلدية و التى أسفرت عن تحرير عدد ٥ محاضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد ٦٨٣ علبة سجائر متنوعة.

وجرى ضبط عدد ٢٥٠٠ فلتر سجائر، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الأسواق، وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق.