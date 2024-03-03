الكشف عن جوائز الأفضل في البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس عن جوائز الأفضل في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري بالقاهرة.

وتوج وسام المجد العراقي بلقب البطولة بعد تحقيق الفوز على المستقبل بني غازي الليبي في النهائي، بنتيجة 3/1 ليحقق بذلك وسام المجد اللقب بالنسخة الأولى للبطولة.

وحصد فريق الرياض السعودي المركز الثالث وذلك عقب تحقيق الفوز على الشرقية للدخان المصري بنتيجة 3-0 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصد جائزة أفضل استقبال كامل حسين عبدالعظيم لاعب فريق الشرقية للدخان ،وحصد جائزة أفضل معد في البطولة فؤاد عبد الكريم لاعب وسام المجد، و أحسن ضارب محمد الحناوي لاعب فريق المستقبل بني غازي.

وأفضل حائط صد لاعب نادي الرياض محمد القحطاني ، وأفضل إرسال هشام صلاح الدين لاعب الرياض بينما حصد جائزة أفضل ليبرو محمد عيدان لاعب وسام المجد العراقي.

وتوج لاعب فريق الرياض السيد موسى سعد بجائزة أفضل لاعب في البطولة الأفروعرببة للكرة الطائرة جلوس.

وشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.