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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد عام من الواقعة.. القدر ينتصر لطفلة الجيزة ضحية والدها ورجال الآثار

أرشيفيه
أرشيفيه
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بعد ما يقرب من سنة على قضية دجال الجيزة المتهم بالاشتراك مع والد طفلة على هتك عرضها وتقديمها قربانًا للجن بدعوى استخراج الآثار، تدخل القدر ليسدل الستار عن تلك القضية، حيث لفظ الدجال أنفاسه الأخيرة أثناء محاكمته داخل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، ليحاسب أمام قاضي السماء قبل أن يصدر قاضي الأرض حكماً ضده على ما اقترفه تجاه الطفلة.

تلك القضية باتت الغريبة من نوعها حيث إنه وقت حدوثها تدخل القدر أيضًا ولفظ والد الطفلة «المتهم الثاني» أنفاسه داخل محبسه بعد تدهور حالته النفسية والصحية، عقب القبض عليه.

كانت البداية، بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغًا من سيدة تُدعى «ز. ع. ا- ربة منزل»، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب ابنتها «ف. أ. م- 16 سنة»،  بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث تبين أن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها فى سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

وتم القبض على الأب والدجال، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات، ولفظ الأب أنفاسه الاخيرة داخل محبسه قبل عرضه على المحكمة، وبعد عدة أشهر لفظ الدجال أنفاسه الأخيرة أثناء محاكمته داخل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم.

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