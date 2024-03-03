طارق الشناوي: ما حدث بعد وفاة حلمي بكر ذكرني بما تعرضت له سعاد حسني

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّ الجدل الذي صاحب وفاة الموسيقار حلمي بكر لم يمنح أحدا فرصة الحديث عن فنه العظيم، موضحًا: "هذا الموقف ذكرني بما حدث في مطلع هذا القرن عندما انتحرت سعاد حسني، فأصبح الجدل قُتلت أم انتحرت، وعلى مدار أكثر من 20 عاما ليس لهذا السؤال أي إجابة".



وأضاف "الشناوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "المحور": "في هذه الحالة، الأمور تبدو أصعب، لأن المتهمة بالقتل هي زوجة وأم لطفلة شقيقة هشام التي يتهمها بالقتل، وبالتالي، فإن ما يحدث في حالة حلمي بكر أشد ضراوة مما حدث في حالة سعاد حسني".



وتابع الناقد الفني: "القضاء المصري سيفصل في هذه المسألة، فالحكم عنوان الحقيقة، والجميع يعلم بأنه كانت هناك خلافات وصلت للنيابة بين حلمي بكر وزوجته ثم انفصلا وتنازعا على البنت وشقة المهندسين وهي مشكلات قانونية تحدث دائما، والأمور تتصاعد أكثر مما نتوقع أو نتمنى".

