انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة القرآن الكريم بجامعة عين شمس

أنطلقت اليوم فعاليات مسابقة القرآن الكريم والتى ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس - اللجنة الثقافية و الإعلامية العليا -بالتعاون مع كلية الآداب.

يأتى هذا انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس على تشجيع الطلاب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم واتباع سنة الرسول الكريم واستغلال أوقاتهم فيما يفيد وينفع فى الدنيا والآخره وتحت رعاية محمد ضیاء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

وتشمل المسابقة عدة محاور وهى تلاوة وحفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصفه أو ثلثه أو خمسة أجزاء، بالإضافة للأحادیث النبوية و الثقافة الاسلامية و ابتهالات وانشاد ديني .

وبلغ عدد الطلاب المشاركين باليوم الأول ١٣ طالبا وطالبة وتشكلت لجنة المسابقة من 4 شيوخ من الأزهر الشريف، وسوف تستمر المسابقة حتى يوم الخميس ٧ مارس الجارى بقاعة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب.



ومن الجدير بالذكر ان التقديم للإشتراك بالمسابقة مستمر حتى يوم الخميس الموافق ٧ مارس الجارى وتبلغ قيمة الجائزة (٧٦٢٠٠ جنيهاً) وعلى من يرغب بالمشاركة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية أو قاعة هيئة التدريس بكلية الآداب.