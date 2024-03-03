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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مهرجان الإسماعيلية يقيم فعالية يوم السينما الفلسطينية غدًا

احد الأفلام المشاركة
احد الأفلام المشاركة
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يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ25 غدًا فعالية فنية تحت عنوان "يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية"، حيث يعرض عدد من الأفلام الفلسطينية. 

ويعرض الفيلم الفلسطينى "أحكى يا عصفور"، وذلك بحضور المخرجة عرب لطفى، وهو يحكى عن قصة عدد من المناضلات الفلسطينية من جيل السبعينات منهن ليلى خالد، تيريز هلسة، وداد قمري وغيرهن وتجربتهن فى المقاومة من أجل فلسطين. 

كما يعرض "درب السمونى" لمخرجه ستيفانو سافونا رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة، وتدور أحداثه الفيلم في ريف ضواحي مدينة غزة هناك تجمع زراعي صغير، حيث عائلة السموني الممتدة على وشك إقامة عرس، والذي يعد الاحتفال الأول منذ الحرب الأخيرة، من خلال ذكريات الشباب الناجين، ينقل طريق السموني صورة عميقة ومتعددة الأوجه لعائلة قبل وأثناء
وبعد الحدث المأساوي الذي غير حياتها إلى الأبد.

كما تقدم تيرى جينسبيرج كتابها الأخير وهو بعنوان "تصور النضال الفلسطينى" وذلك عام 2016.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية أحكى يا عصفور