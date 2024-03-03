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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المقاولون 2007 يفوز على زد بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

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حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2007 الفوز علي فريق نادي زد اف سي في بطولة الجمهورية, حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

 جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني أحمد سعيد ويعاونه المدرب  رامي سعيد و مدرب حراس المرمى سيد جاد و مخطط أحمال التدريب محمد صبري وإداري الفريق علاء سعد و أخصائي إصابات الملاعب الدكتور فهمي عبد الحميد .

فريق المقاولون العرب مواليد 2007 بطولة الجمهورية