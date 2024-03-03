المقاولون 2007 يفوز على زد بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2007 الفوز علي فريق نادي زد اف سي في بطولة الجمهورية, حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني أحمد سعيد ويعاونه المدرب رامي سعيد و مدرب حراس المرمى سيد جاد و مخطط أحمال التدريب محمد صبري وإداري الفريق علاء سعد و أخصائي إصابات الملاعب الدكتور فهمي عبد الحميد .