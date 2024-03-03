وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطلق 23 برنامجا رمضانيا في المدينة المنورة

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، برامج مركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بالمدينة المنورة وأطلق الفرص التطوعية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان القادم، وذلك ضمن زيارته التفقدية لفرع الوزارة بالمدينة المنورة.

وشملت البرامج الدعوية لمركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة 23 برنامجًا من المحاضرات والدروس والدورات العلمية والكلمات الوعظية والندوات، وتقام في المساجد وعدد من مقار الجهات الأمنية والمستشفيات الخاصة والحكومية ومدارس التعليم العام والجامعات والكليات والحدائق والمنتزهات، إضافة إلى تنفيذ 22 برنامجا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان المبارك وتستمر حتى موسم الحج المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وبلغ عدد الفرص التطوعية التي تم تدشينها لشهر رمضان المبارك 2165 فرصة في منصة العمل التطوعي، وتشمل أعمال تهيئة المساجد والجوامع والمشاركة في تفطير الصائمين، وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة وتنظيم المصلين لصلاتي التراويح والتهجد، وتنظيم صلاة الجمعة وتجهيز مصليات العيد وسقيا المصلين، وتنظيف بيوت الله وتوزيع سجاد الصلاة والسواك.