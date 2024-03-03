ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطلق 23 برنامجا رمضانيا في المدينة المنورة

المدينة المنورة
المدينة المنورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، برامج مركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بالمدينة المنورة وأطلق الفرص التطوعية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان القادم، وذلك ضمن زيارته التفقدية لفرع الوزارة بالمدينة المنورة.
وشملت البرامج الدعوية لمركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة 23 برنامجًا من المحاضرات والدروس والدورات العلمية والكلمات الوعظية والندوات، وتقام في المساجد وعدد من مقار الجهات الأمنية والمستشفيات الخاصة والحكومية ومدارس التعليم العام والجامعات والكليات والحدائق والمنتزهات، إضافة إلى تنفيذ 22 برنامجا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان المبارك وتستمر حتى موسم الحج المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وبلغ عدد الفرص التطوعية التي تم تدشينها لشهر رمضان المبارك 2165 فرصة في منصة العمل التطوعي، وتشمل أعمال تهيئة المساجد والجوامع والمشاركة في تفطير الصائمين، وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة وتنظيم المصلين لصلاتي التراويح والتهجد، وتنظيم صلاة الجمعة وتجهيز مصليات العيد وسقيا المصلين، وتنظيف بيوت الله وتوزيع سجاد الصلاة والسواك.

المدينة المنورة برامج رمضان فرص التطوع شهر رمضان المبارك