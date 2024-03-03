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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قمة مانشستر.. هالاند يقود السيتى لمواجهة اليونايتد

هالاند
هالاند
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليونايتد، فى قمة "مانشستر"، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.
خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي.
خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، برناردو سيلفا، فيل فودين، كيفين دي بروين، جيريمي دوكو.
خط الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويحتل فريق فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول الدورى الإنجليزى برصيد 59 نقطة، بينما يقع اليونايتد فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.

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