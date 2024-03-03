الدورى الفرنسى.. مصطفى محمد يقود نانت لمواجهة ميتز

أعلن جوسلين جورفينيك المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ميتز، وذلك بعد قليل على ملعب " لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

ويقود مصطفى محمد تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، نيكولاس بالويس، ناثان زيز، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: فلوران موليت، دوجلاس أوغوستو، بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: ماركوس كوكو، موسيس سيمون، مصطفى محمد.

ويحتل فريق نانت المركز الـ 12 برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق ميتز فى المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة.