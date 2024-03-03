المشدد 3 سنوات لمسجل خطر في حيازة أقراص المخدرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات في حيازة اقراص الترمادول المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة م.عمسجل خطر قام بالاتجار في المواد المخدرة ووالربح من خلالها والكسب الغير مشروع من تجارته بالسموم.

وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وتبين أنه له معلومات جنائية وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وبنفتيشه عثر بحيازته علي 15 قرص من الترامادول وكمية من الحشيش المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.