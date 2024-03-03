وزير النقل ومحافظ الإسكندرية يشاركان في فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل، الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13"، والذي ينظمه معهد المواني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واللواء أ. ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية والدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية واللواء بحري أ. ح شريف ذكي مساعد قائد القوات البحرية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور مكسيمو ميجيا رئيس الجامعة البحرية الدولية بدولة السويد والدكتور أكرم سليمان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعدد من السفراء والقناصل وممثلي المواني والشركات العربية والأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

وفي كلمته، رحب محافظ الإسكندرية بجميع الخبراء والمتخصصين وقيادات النقل البحري والمواني واللوجستيات من مصر والعالم مؤكدًا على حرصه الدائم في المشاركة بهذا المؤتمر المتميز الذي يعد ملتقى علمي وعالمي يسلط الضوء على قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات التي لها تأثيرًا قويًا ومباشرًا على اقتصاد الدول.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل جهود مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والمواني من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث يعد الاعتماد على البنية التحتية المرنة والتقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار محركًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة المواني وصناعة الخدمات اللوجستية.

ويعد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج" هو المنصة المحلية والإقليمية والدولية المثالية لتفعيل هذا التواصل ومناقشة أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية والمهمة.

شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بين كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بكياناتها المختلفة ومجموعة من الهيئات العربية والدولية جاء من بينها اتفاقية تعاون مع هيئة ميناء البحر التيراني الشمالي الإيطالية وجامعة بيزا الإيطالية وقطاع النقل البحري وجامعة جنوا بإيطاليا.