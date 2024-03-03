الدوري الإسبانى.. أوزوني وبويي يقودان غرناطة أمام فياريال

أعلن ألكسندر ميدينا المدير الفنى لفريق غرناطه، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



جاء تشكيل فريق غرناطه كالتالى:

حراسة المرمى: أوجوستو باتالا.

خط الدفاع: ريكارد سانشيز، كاميل بياتكوفسكي، إجناسي ميكويل، كارلوس نيفا.

خط الوسط: مارتين هونجلا، سيرجيو رويز، غونزالو فييار، فاكوندو بيليستري.

خط الهجوم: ميرتو أوزوني، لوكاس بويي.



ويحتل فريق فياريال المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق غرناطة فى المركز قبل الأخير من ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة.