الدوري الإسبانى.. أوزوني وبويي يقودان غرناطة أمام فياريال

أعلن ألكسندر ميدينا المدير الفنى لفريق غرناطه، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
جاء تشكيل فريق غرناطه كالتالى:
حراسة المرمى: أوجوستو باتالا.
خط الدفاع: ريكارد سانشيز، كاميل بياتكوفسكي، إجناسي ميكويل، كارلوس نيفا.
خط الوسط: مارتين هونجلا، سيرجيو رويز، غونزالو فييار، فاكوندو بيليستري.
خط الهجوم: ميرتو أوزوني، لوكاس بويي.
ويحتل فريق فياريال المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق غرناطة فى المركز قبل الأخير من ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة.