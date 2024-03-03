ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإسبانى.. أوزوني وبويي يقودان غرناطة أمام فياريال

غرناطة
غرناطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ألكسندر ميدينا المدير الفنى لفريق غرناطه، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
 

جاء تشكيل فريق غرناطه كالتالى:
حراسة المرمى: أوجوستو باتالا.
خط الدفاع: ريكارد سانشيز، كاميل بياتكوفسكي، إجناسي ميكويل، كارلوس نيفا.
خط الوسط: مارتين هونجلا، سيرجيو رويز، غونزالو فييار، فاكوندو بيليستري.
خط الهجوم: ميرتو أوزوني، لوكاس بويي.


ويحتل فريق فياريال المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق غرناطة فى المركز قبل الأخير من ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة.

الدوري الإسباني فياريال غرناطة تشكيل فريق غرناطة