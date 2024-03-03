مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقي تلميذ بالصف الأول الإعدادي بكفر الشيخ ، مصرعه ، بينما أصيب أخرون في حادث تصادم بطريق مطوبس ، اليوم الأحد .

وإطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي مصابي حادث تصادم جرار زراعى بخلاطة خرسانة على طريق وحيش- برمبال - بمركز مطوبس محافظة كفرالشيخ.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، "عبدالرحمن إبراهيم خطاب، 11 سنة، طالب بمدرسة وحيش للتعليم الأساسي"، تم نقله لمستشفى مطوبس المركزي وجاري استخراج تصاريح الدفن، وإصابة 3 أشخاص، وهما "فاضل فتحى البراغيث، 48 سنة، جرح بالساق اليسرى واليد اليسرى، السيد جمعة السيد الصاروخ، 51 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاح(الحالة مستقرة)، أحمد عبده الديساوي، 64 سنة، كسر بالساق اليسرى".

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات و الإجراءات القانونية اللازمة.

و نعى محافظ كفرالشيخ، الطفل عبدالرحمن إبراهيم خطاب ،مقدمًا احر التعازى والمواساة لأسرته، داعيا الله عز وجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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