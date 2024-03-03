مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات المسابقة السنوية للمدارس الأنجلوفونية

أعلنت مكتبة النشء داخل مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، عن ختام فعاليات المسابقة السنوية للمدارس الأنجلوفونية تحت عنوان (الجيل الأخضر – Green Generation)، ضمن قطاع المكتبات.

ومنذ شهر أكتوبر 2023 بدأت فعاليات مسابقة المدارس، من محافظة الإسكندرية، حيث شارك بها ستة مدارس بأكثر من خمسين طالبًا في عدة ورش تدريبية ممتدة، تعرفوا من خلالها على مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

وهناك تعرفوا على أهم التحديات التي تواجه البيئة وكيفية التعامل معها. وأيضًا ورش عمل أخرى عن كيفية إعداد الأبحاث ومهارات العرض، وتنمية مهارات العمل الجماعي بهدف تنمية المهارات الشخصية المختلفة؛ وذلك ليقوم الطلاب بتصميم وتنفيذ مشاريع مختلفة تقدم حلول للتحديات البيئية المتعلقة بالطاقة.

تضمن حفل الختام عدد من العروض التي قدمها طلاب المدارس المشاركة، بالإضافة لعرض أفلام قصيرة قام الطلبة بتنفيذها، بجانب تكريم الطلبة المتميزين والإعلان عن المدارس الفائزة من قِبَل لجنة التحكيم التي تتكون من أساتذة جامعيين متخصصين في مجالات الطاقة.

تأتي هذه الاحتفالية برعاية شركة (Fluffy Bear) وبشراكة جمعية مهندسي البترول مُمَثَّلين في فريق (Energy 4Me) المنبثق من الجمعية، ودور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.