الدورى الإنجليزى.. سولانكي يقود بورنموث لمواجهة بيرنلى

أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بيرنلي، وذلك بعد قليل على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زبرني، ماركوس سينيسي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان كريستي، لويس كوك، أنطوان سيمنيو، جاستن كلويفرت، ماركوس تافيرنييه.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق بيرنلى فى قاع ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة.