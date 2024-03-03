صراع الهبوط بالكالتشيو.. توماس هنري يقود فيورنا وساسولو يهاجم بلوريونت

أعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساسولو ، وذلك بعد قليل على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق هيلاس فيرونا، كالتالى:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا، دييغو كوبولا، بافل داويدوفيتش، خوان كابال.

خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، تيجاني نوسلين، توماس سوسلوف، داركو لازوفيتش.

خط الهجوم: توماس هنري.

بينما أعلن ايميليانو بيجيكا المدير الفنى لفريق ساسولو تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: اندريا كونسيلي.

خط الدفاع: ماركوس بيديرسن، مارتين إيرليتش، جيان ماركو فيراري، جوش دويج.

خط الوسط: ماتيوس هينريك، دانييل بولوكا، كريستيان ثورستفيدت.

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي، اندريا بينامونتي، أرماند لوريونت.

ويسعى كل فريق للابتعاد عن دائرة الهبوط التى جمعتهم، حيث يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة، وبنفس عدد النقاط يحتل ساسولو المركز الـ 18 من ترتيب الدورى الإيطالى.