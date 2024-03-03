خبير تكنولوجيا المعلومات: يجب توعية المواطنين من خلال الإعلام لحمايتهم من النصب الإلكتروني

طالب الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، بزيادة التوعية والحذر من جانب المواطن والبعد عن اي شئ مريب او غير منطقي، سواء كان على السوشيال ميديا أو اي من الطرق الأخرى، موضحًا أنه أصبح هناك تطوير واضح في الجرائم الالكترونية، فهناك عقول تعمل لتوسع الشر، لذلك عد فتح اي روابط مرسله من مصدر مجهول على واتس آب أو فيس بوك، وذلك لحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال الالكتروني، وذلك للتصدي لهذه العصابات المنتشرة والحد من هذه الظاهرة.

وأكد عزام، أن العديد من المواطنين تعرضوا لعمليات النصب من خلال التطبيقات الالكترونية في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة الرقابة على المنصات الالكترونية من جانب وزارة الاتصالات، وتوعية المواطنين من هذه التطبيقيات من جانب الاعلام.

وأضاف أن إطلاق حملات توعوية لتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع هذه التطبيقات، قد تساهم بشكل كبير في مواجهة الجرائن الالكترونية والحد من هذه الظاهرة.