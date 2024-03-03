ضبط ١٤٤٩ مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٤٤٩ محضر، خلال حملات شنتها مديرية التموين بدمياط على مدار الشهر الماضى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية و التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة ، نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر فبراير الماضى.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ١٤٤٩ محضر، حيث تم رصد مخالفات للمخابز تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي واستيلاء على مال عام، تم تحرير ١٥٩ محضر حيالها.

كما تم تحرير ١٢٩٠محضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص.

في سياق متصل ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإشراف على معارض " أهلاً رمضان " والتأكد من توافر السلع ، وأكدت أيضًا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى و مراجعة اعمدة الانارة بالشوارع ، والمرور على المواقف وكذلك تكثيف حملات الاشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الاوقاف.

وأكدت " محافظ دمياط " على غرفة عمليات المحافظة استمرار تواصلها مع كافة الجهات طوال شهر رمضان المبارك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيما شهدت الجلسة أيضًا استعراض لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.