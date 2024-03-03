السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في حيازة مخدرات وفرد خرطوش بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم لحيازة وفرد خرطوش وكمية من البودرة والحشيش المخدر بمنطقة الساحل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات مفادها قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل و بتفتيشه عثر بحوزته كمية من البودرة، ومخدر الحشيش وزنت كيلوا جرام فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.



وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته المخدرات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.