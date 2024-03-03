ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في حيازة مخدرات وفرد خرطوش بالساحل

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم لحيازة وفرد خرطوش وكمية من البودرة والحشيش المخدر بمنطقة الساحل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات مفادها قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل و بتفتيشه عثر بحوزته  كمية من  البودرة، ومخدر الحشيش وزنت كيلوا جرام فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.
 

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته المخدرات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية السجن المشدد 10 سنوات الربح والاتجار الحشيش المخدر المشدد 10 سنوات المواد مخدرة المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة المواد المخدرة بالسجن المشدد 10 سنوات المواد المخدرة