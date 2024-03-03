انطلاق معسكر منتخبي رجال وسيدات الطائرة استعدادًا لدورة الألعاب الأفريقية بغانا

يستهل منتخبا سيدات ورجال الكرة الطائرة استعدادهما لدورة الألعاب الأفريقية المقرر لها في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وانطلق معسكر منتخب سيدات الكرة الطائرة أمس السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، بينما ينطلق معسكر منتخب رجال الطائرة اليوم الأحد على نفس الصالة.

ومن المقرر أن يستمر معسكر المنتخبين حتى يوم 8 من مارس الجاري على أن تغادر البعثة إلى غانا يوم 9 من مارس.

ويقود منتخب مصر لرجال الطائرة أحمد سمير ، بينما يقود منتخب السيدات عماد نوار.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال وسيدات الطائرة قد تأهلا لدورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في مصر يناير الماضي.



من جانبه كشف حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة عن آخر استعدادات منتخبات الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ13 والتي تقام خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية.

وقال عابد في تصريحاته إن استعدادات المنتخب تسير بخطى جيدة، والتي بدأت بتصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في مصر يناير الماضي وتوج بلقبها منتخبي الرجال والسيدات.

وأضاف عابد أن إقامة بطولتي السوبر منذ أيام يعد أيضًا ضمن استعدادت لاعبي ولاعبات الأندية والذين يعدوا القوام الأساسي للمنتخبات.

تابع المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الاتحاد يخطط للاستمرار على قمة أفريقيا وتسيد القارة، والعودة من غانا بالذهب، والفوز باللقب.

وأكد عابد أن دورة الألعاب الإفريقية تشهد منافسة قوية على صعيد الكرة الطائرة بوجه الخصوص، بعد المستويات القوية التي شهدتها بطولة أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر شهر سبتمبر الماضي.

وأردف عابد أن استراتيجية الاتحاد المصري للكرة الطائرة تستهدف دمج العناصر الشابة مع اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، للحفاظ على الإحلال والتجديد في المنتخبات، كما أن العناصر الشابة تعد نواة المنتخب في أولمبياد باريس 2024.