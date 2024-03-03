رئيس جامعة المنيا يشهد فعاليات برنامج القيادات الجامعية المصرية الخامس

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فعاليات برنامج القيادات الجامعية المصرية في نسخته الخامسة، والذي نظمته هيئة فولبرايت مصر، بمدينة الغردقة، برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، وبحضور قيادات التعليم العالي، ورؤساء الجامعات المصرية، والدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، حيث جاءت نسخة هذا العام تحت عنوان " من المختبر إلى السوق " : الإبتكار وريادة الأعمال والتوظيف.



وأشار رئيس الجامعة، الى أن برنامج القيادات الجامعية ناقش عددًا من الموضوعات المُتعلقة برفع كفاءة التعليم الجامعي، من خلال ريادة الأعمال، ودعم وتشجيع الابتكار، وإنشاء حاضنات الأعمال، حيث تضمن البرنامج محاضرات ومناقشات عديدة لنقل تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين في تعزيز دور الجامعات في ريادة الأعمال.

هذا بالإضافة إلى مناقشة التخطيط الاستراتيجي للأبحاث العلمية الفعالة والمؤثرة، وتطوير مجمعات الأبحاث لتحفيز الاقتصاد وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وتقييم تأثير الابتكارات البحثية.

وأشار د.عصام فرحات، إلى رؤية الجامعة، في تبني ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وما تقوم به من تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات لتوفير كافة السبل التي تُيسر تنفيذ الرؤى الإبداعية الابتكارية التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتهدف لتحقيق التنمية المُستدامة لمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يأتي تزامناً مع ذكرى تأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام 1949، والإحتفاء بمرور 75 عامًا من التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين مصر والولايات المتحدة، وكذا الاحتفاء بالنسخة الخامسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذي يجمع منذ عام 2018 قادة التعليم العالي في مصر في مناقشات مع متحدثين أمريكيين حول موضوعات تشمل تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية