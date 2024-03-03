سامح شكري: غزة تواجه مخططا ممنهجا لتصفية القضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الفلسطينيين في غزة ، و تشهد المنطقة أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتق الدول.

وأضاف "شكري" خلال كلمة ألقاها خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد: يجب العمل على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فالأوضاع في المنطقة متأزمة وتحتاج إلى تنسيق إقليمي لمواجهتها.

وتابع "شكري"، يجب العمل على تعزيز الأمن العربي من خلال التعاون المشترك، حيث تواجه غزة مخططا ممنهجا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد شكري ، أن إقامة دولة فلسطينية لن تتم إلا بحل الصراع الجاري.