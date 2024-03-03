تجديد حبس أجنبي وآخر ضبط بحوزتهما 180 قرص ترامادول ومخدرات بالتجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس أجنبي وآخر ضبط بحوزتهما 180 قرص ترامادول ومخدرات بالتجمع الخامس، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة في ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.