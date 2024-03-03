قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافس الأهلي المحتمل

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهل 8 فرق إلى ربع نهائي البطولة الأعرق في انتظار قرعة الدور المقبل وسط حالة من الترقب على جمهور الأهلي لمعرفة منافس المارد الأحمر “حامل اللقب” في ربع النهائي.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتي الان موعد قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر أن يعلن كاف عن الموعد الرسمي خلال الساعات المقبلة .

وصعد الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرا للمجموعة الرباعة بينما تأهل يانج افريكانز في المركز الثاني .

وتأهلت أندية صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي عن المجموعة الأولى، وأسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني من المجموعة الثانية، وبيترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي عن المجموعة الثالثة.

ووفقا لنظام قرعة دور ربع النهائي سيلعب صاحب المراكز الأول مع أحد فرق المركز الثاني، بشرط إلا يتواجه فريقين من مجموعة واحدة .



ووفقا لنظام البطولة فإن الأهلي سيكون منافسة المحتمل في ربع النهائي أحد الأندية التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثلاثة الأخرى وهي مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي أو سيمبا التنزاني، بعد استبعاد يانج أفريكانز التنزاني لأن لائحة الاتحاد الإفريقي تنص على ألا يلاقي نفس الفريقان بذات المجموعة بعضهم مرة أخرى.

وسيخوض الأهلي مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه في نهاية شهر مارس الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في القاهرة في شهر إبريل المقبل.