فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعات لقوات الاحتلال في حي الزيتون بغزة

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وذلك وفق قناة "القاهرة الاخبارية".

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ149 على التوالي، في ظل استمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

أما سياسياً، فقد قالت مصادر مطلعة حسبما نقلت مصادر إعلامية إنه “من المتوقع اجتماع الوسطاء بالقاهرة اليوم الأحد بحثاً عن صيغة مقبولة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والعدو بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة”، بينما أشار مصدر إلى أن “اسرائيل لن يرسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة”.

وجدد الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب العديد من المجازر في غزة، حيث شهدت مناطق خان يونس في الجنوب ودير البلح في الوسط قصفاً عنيفاً بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بغارات على محيط المستشفى الإماراتي ما أدّى الى استشهاد عشرة مدنيين على الاقل بين أحد المسعفين وعشرات الاصابات فضلاً عن اندلاع النيران في بوابة المستشفى.

هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار في محيط مدينة حمد شمال خان يونس بعد توغلها في المنطقة، وسط محاولة سكان المدينة النزوح على وقع أصوات إطلاق النار.