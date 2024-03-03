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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل “تعليم مطروح” يتابع انتظام الدراسة بمدرسة حدائق الرسمية لغات

وكيل “تعليم مطروح”
وكيل “تعليم مطروح” يتابع انتظام الدراسة بمدرسة حدائق الرسمية
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واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وللاطمئنان على انضباط الدراسة، حيث قام بزيارة مفاجئة لمدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة لغات إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير، بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية، وشيماء بهنسي مدير المدرسة. 

واستهل شحاته جولته التفقدية بحضور طابور الصباح متابعا برنامج الإذاعة المدرسة ثم تابع شرح المعلمين بالحصص الدراسية والفصول وتفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي، كذلك تفقد مكتبة المدرسة وحجرات الأنشطة، موجها مسئولي حدائق مطروح بتنفيذ عدد من التقييمات للطلاب  كذلك الاهتمام  بتفعيل النشاط التربوي بكافة نوعياته لجذب الطلاب للمدرسة وتقليل حالات الغياب، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء وفق إطار محدد طبقا للوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك. 

وتفقد شحاته كذلك قاعات رياض الأطفال، مشيداً بالأجواء الرمضانية التي هيأتها إدارة المدرسة ومشرفي القاعات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي سبيل توعية البراعم بأهمية وفضل ذلك الشهر الكريم، كذلك تابع تنظيم حدائق مطروح لمعرض مبسط لتنمية مهارات التسوق بين الطلاب.
 
وأكد وكيل الوزارة في ختام جولته استمرار جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة على مدار الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وكيل “تعليم مطروح” يتابع انتظام الدراسة بمدرسة حدائق الرسمية لغات

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