حبس متهم قتل زوجته في المطرية

قررت نيابة المطرية حبس متهم قتل زوجته بسبب خلافات بينهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات بمنطقة المطريةوكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .



كما صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكان زوج قام بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما بعد أيام من زواجهما في منطقة المطرية.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين هروب زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وبعد الانتهاء من جريمته فر هاربًا .

والقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم تم اقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.