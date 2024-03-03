أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 416 ألفا و800 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 416 ألفا و800 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و640 دبابة و12 ألفا و639 من المركبات المدرعة و10 آلاف و188 من النظم المدفعية وألف من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و696 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 1620 من المعدات الخاصة و7 آلاف و843 طائرة مسيرة وغواصة و13 ألفا و332 من المركبات وخزانات الوقود".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم، أنه خلال اليوم الماضي، وقع 71 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية حيث أطلق الروس صاروخًا وشنوا 50 غارة جوية على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن الغارات الجوية استهدفت سفيسا (إقليم سومي)، وبيريستوف (إقليم خاركيف)، وبيفنيتشني، وتيرني، وهيورهيفكا، وفوديان، وأوروزهاين، وبوهويافلينكا، وستارومايورسك (إقليم دونيتسك)، وفيربوف، ومالا توكماشكا، وروبوتاين. (إقليم زابورويجيا)، وتعرضت أكثر من 120 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف، ولوهانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، ودنيبروبتروفسك، وخيرسون، وميكوليف لقصف مدفعي، يواصل الجنود الأوكرانيون عملياتهم النشطة لإلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات الروسية، وإرهاقها على طول خط المواجهة.