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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تسرب 25 طنا من ثاني أكسيد الكربون من صهريج بمنطقة صناعية في التشيك

منطقة صناعية في التشيك
منطقة صناعية في التشيك
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تجري الشرطة التشيكية تحقيقا في حادث تسرب 25 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون من صهريج بمنطقة صناعية في مدينة "تشيب" الواقعة في إقليم بوهيميا الغربي. 

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية، أمس السبت، أن الشرطة تحقق في الحادث باعتباره يعرض حياة العامة للخطر بسبب الإهمال، مضيفا أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا أثناء التعاطي مع الحادث.

جدير بالذكر أن ثاني أكسيد الكربون يشكل خطورة على صحة الإنسان وقد يسبب الوفاة عن طريق الاختناق في حال التعرض له بتركيزات شديدة.

ويصاب الإنسان بالصداع والخمول عند التعرض لثاني أكسيد الكربون بنسب طفيفة، في حين أن التعرض لمستويات عالية منه يسبب زيادة سرعة التنفس وارتفاع ضغط الدم وزيادة اضطراب نبض القلب. 

ثاني أكسيد الكربون صهريج منطقة صناعية التشيك