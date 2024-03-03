إصابة 19 شخصا في حادث دهس بمدينة "شتشتين" غرب بولندا

أعلنت الشرطة البولندية إصابة 19 شخصا إثر قيام سائق بدهس حشد من المارة في مدينة "شتشتين" غربي البلاد.

وذكرت شرطة "شتشتين" - في بيان نقله (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية أمس السبت - أنها ألقت القبض على الجاني البالغ من العمر 33 عاما بعد وقت قصير من وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها لا ترجح شبهة الإرهاب.

وقام السائق أولا بدهس حشد كبير من الأشخاص، وأثناء محاولته الفرار فقد السيطرة على السيارة واصطدم بثلاث سيارات أخرى.

وجرى نقل المصابين - بينهم 6 مراهقون - إلى عدة مستشفيات في أنحاء المدينة؛ حسبما أفاد متحدث باسم خدمات الإطفاء بالمدينة.