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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدًا.. الأوبرا تستضيف معرض "هي" احتفالا باليوم العالمي للمرأة

احدى لوحات المعرض
احدى لوحات المعرض
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تستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية، معرضا بعنوان "هي" الذي تنظمه مجموعة سديم التابعة لمؤسسة إيمان مصطفى كامل للفنون، وذلك مساء غدًا الأحد 3 مارس، ويستمر حتى 10 مارس 2024.

يأتى ذلك احتفالا باليوم العالمى للمرأة ، يضم المعرض مجموعة من الأعمال المنفذة بخامات متنوعة وتتناول المرأة بأساليب فنية تنتمي لمدارس واتجاهات متعددة من إبداعات التشكيليين منهم: عصام طه، شريف عبد القادر، صفاء مختار صفاء عفيفي، إيمان مصطفى كامل، إيناس الجوهري، عزة إسماعيل، أحمد حسين، شيرين جواد، أحمد الغول .

الجدير بالذكر ان  نساء العالم، يحتفلون باليوم العالمي للمرأة، فى 8 مارس من كل عام، وهو يوم مخصص للتعبير عن احترام وتقدير دور المرأة في المجتمع ونضالها من أجل المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات.

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معرض هى دار الأوبرا المصرية اليوم العالمي للمرأة قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية