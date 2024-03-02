غدًا.. الأوبرا تستضيف معرض "هي" احتفالا باليوم العالمي للمرأة

تستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية، معرضا بعنوان "هي" الذي تنظمه مجموعة سديم التابعة لمؤسسة إيمان مصطفى كامل للفنون، وذلك مساء غدًا الأحد 3 مارس، ويستمر حتى 10 مارس 2024.

يأتى ذلك احتفالا باليوم العالمى للمرأة ، يضم المعرض مجموعة من الأعمال المنفذة بخامات متنوعة وتتناول المرأة بأساليب فنية تنتمي لمدارس واتجاهات متعددة من إبداعات التشكيليين منهم: عصام طه، شريف عبد القادر، صفاء مختار صفاء عفيفي، إيمان مصطفى كامل، إيناس الجوهري، عزة إسماعيل، أحمد حسين، شيرين جواد، أحمد الغول .

الجدير بالذكر ان نساء العالم، يحتفلون باليوم العالمي للمرأة، فى 8 مارس من كل عام، وهو يوم مخصص للتعبير عن احترام وتقدير دور المرأة في المجتمع ونضالها من أجل المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات.

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