"ملتقى النص الجديد" أمسية شعرية بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية

تستضيف قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الشعراء أصحاب الأصوات الشعرية اللافتة من أجيال مختلفة في أمسية شعرية تقام تحت عنوان "ملتقي النص الجديد"، وذلك في تمام السادسة والنصف غدا الأحد.

يضم الملتقى مجموعة كبيرة من الشعراء وهم: حمدى عبد العزيز، وجيهان بركات، وجمال فتحي، ومحمد خميس، وعبد المنعم شريف، ومحمد عبدالرحيم، وخلود المعصراوي، وميسرة صلاح الدين، وذلك بمصاحبة فنية للفنان محمود يوسف.

ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي سامح محجوب، المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية.