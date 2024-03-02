برلماني: إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية يستهدف تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن تعزيز التعاون الدولي.

وأوضح رضوان في تصريحات صحفية ، أن هذه المبادرة تحمل أهمية كبيرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القدرات الصحية في مصر.

وتابع أن الدولة تعمل على دعم المشروعات الكبيرة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التقدم المستدام في مجال السياحة العلاجية.

وطالب رضوان، بضرورة تحسين بنية الرعاية الصحية واستخدام أحدث التكنولوجيا والابتكارات في سياق تطوير السياحة العلاجية.

وشدد على أن هذه الجهود ستعزز مكانة مصر كوجهة مرغوبة للمسافرين الباحثين عن الرعاية الصحية.

وأشار رضوان، إلى أن مصر تشتهر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وأن جوها الجاف الخالي من الرطوبة، بالإضافة إلى تربتها المميزة من رمال وطمى، تجعلها صالحة لعلاج العديد من الأمراض.

ولفت إلى انتشار العيون الكبريتية والمعدنية في مصر، التي تتمتع بتركيبة كيميائية فريدة، تفوق في نسبتها جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم.

وأضاف رضوان أن توافر الطمى في برك هذه العيون يمنحها خصائص علاجية تشفي العديد من الأمراض، مثل أمراض العظام والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.

وأكد أن مياه البحر الأحمر، بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانية، تسهم في الاستشفاء من مرض الصدفية. وشدد على أن هناك مناطق سياحية متعددة في مصر تتمتع بميزة السياحة العلاجية، مثل حلوان، عين الصيرة، العين السخنة، الغردقة، الفيوم، ومناطق أخرى.