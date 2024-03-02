الرقابة المالية تنظم مؤتمرًا اقتصاديًا بجامعة حورس بدمياط

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جامعة حورس وذلك لترأس مؤتمر آخر يأتى ضمن مبادرة الهيئة " اعرف تستفيد، بناء القدرات لتعزيز التنمية بمحافظات مصر، حيث كان فى استقبالهما الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ، والدكتور سعيد عبد الهادى رئيس الجامعة.

واستهلت "المحافظ" المؤتمر بتوجيه الشكر إلى جامعة حورس على استضافتها هذا المؤتمر، فى ضوء تحقيق أهدافه لتعريف المواطنين والطلاب للتعريف بالخدمات المالية غير المصرفية، بما يُسهم فى إعداد مستثمر الغد ، كما وجهت الشكر مجددًا إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اختيار دمياط لاطلاق أولى مؤتمرات الهيئة، لافتة الى أن المؤتمر قد شهد عدد من الفعاليات على مدار اليوم والتى تساهم فى دعم تلك المستهدفات.

عُقد المؤتمر داخل الجامعة بحضور النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و طلاب الجامعة، استعرض خلاله الدكتور محمد صالح لدور الهيئة والخدمات التى تقدمها وكذلك محاور سوق المال وأنشطة التمويل من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك نشاط التأمين، والتعريف بالمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك لزيادة الوعى بالانشطة المالية غير المصرفية.

وفى ختام المؤتمر، تسلمت الدكتورة منال عوض والدكتور محمد فريد درع الجامعة قدمه لهما رئيس مجلس الأمناء ، الذى أعرب عن ترحيبه بإقامة إحدى فعاليات مؤتمر تعزيز التنمية بالمحافظات من داخل جامعة حورس ، وذلك لتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالخدمات المالية غير المصرفية.