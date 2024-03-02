الدوري الإنجليزي.. ليفربول يعتمد على جاكبو ودياز أمام نوتنجهام

يخوض ليفربول مباراة صعبة اليوم السبت، أمام نوتينجهام فورست، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، في ظل غياب نجمه المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المباراة، حيث يتصدر الثنائي لويس دياز وجاكبو خط الهجوم، في محاولة لتعويض غياب صلاح.

وشهدت قائمة ليفربول عودة كل من واتارو إندو، داروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي بعد غيابهم الفترة الماضية بسبب الإصابة، مما يمنح الفريق دفعة قوية في خط الوسط والهجوم.

ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كهومين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كلارك، جو جوميز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هارفي إليوت، لويس دياز.

تُعدّ مباراة اليوم صعبة على ليفربول، خاصة في ظل غياب نجمه محمد صلاح، لكنه سيسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في الترتيب، وسيُركز كلوب، مدرب ليفربول، على خطة اللعب وطريقة الضغط على نوتينجهام فورست، بينما سيسعى مدرب نوتينجهام فورست إلى استغلال نقاط ضعف ليفربول وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة فيما يأتي نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

