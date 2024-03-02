المكتبة المركزية بجامعة القاهرة تعقد ندوة "إخناتون بين الحقيقة والغموض"

تعقد المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "اخناتون بين الحقيقة والغموض"، للدكتور شريف شعبان خليفة، محاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة والمسئول الآثري للمعلومات بوزارة السياحةوالآثار، والمستشار العلمي لمشروع توثيق أول مدينة مصرية على الميتافيرس، وذلك غدًا الأحد فى تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة التنوير بالدور الثالث.

يأتى ذلك على هامش معرض الكتاب السنوى للمكتبة المركزية، و تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة واالدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة وتنظيم الدكتورة سرفيناز أحمد حافظ مديرة المكتبة .

يشار الى انه قد انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب، الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، فى 25 فبراير حتى 7 مارس 2024 بمقر المكتبة المركزية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من دور النشر.