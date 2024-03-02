بالصور.. محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين وانخفاض الأسعار داخل معرض "أهلًا رمضان"

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم السبت، معرض أهلا رمضان في بازار بورسعيد الجديد، الذي تقيمه الغرفة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد داخل معرض "أهلا رمضان"

وأشاد محافظ بورسعيد بإقبال المواطنين الكبير على المعرض نظرا لما يتضمنه من تخفيضات وعروض على السلع المختلفة، موجها الشكر للغرفة التجارية، برئاسة محمد سعده، على جهودها لظهور المعرض بهذا الشكل الحضاري المُشرف.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

وتحملت الغرفة التجارية ببورسعيد كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان في مقابل تقديم المصانع والشركات وتجار الجملة تخفيضات وعروض على الأسعار بشكل مستمر، حيث يبلغ سعر كيلو السكر داخل المعرض 27 جنيها والأرز 25 جنيها، وزجاجة زيت لتر 70 جنيها.

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