نقيب المحامين يشكل لجنة لمعاونة مجلس النقابة في مباشرة الطعون أمام القضاء الإداري

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.



قرار

نقيب المحامين:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

قررنا ما هو آت:

أولًا: تشكيل لجنة قانونية من السادة الأساتذة المحامين الآتي أسماؤهم:

1 ـ الأستاذ/ عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

2 ـ الأستاذ/ ثروت الخروباوي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

3 ـ الأستاذ الدكتور/ مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، والمحامي بالنقض والإدارية العليا.

4 ـ الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

ثانيًا: تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

ثالثًا: يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من السادة المحامين وأساتذة القانون.