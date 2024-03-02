على قدم وساق تجرى بروفات مكثفة استعدادا لتقديم العرض المسرحى الكوميدى "أرواح"، وذلك فى الخامس من مارس الجارى بمسرح تودا بدبى، في تمام الثامنة مساء.
"أرواح" تقدم للمرة الأولى بتقنية شاشات 360 درجة، وتدور أحداثها فى إطار رعب كوميدى تتخلله الأغانى والموسيقى الأصلية الخاصة حول طبيب نفسى يقرر أن يحول منزله المسكون بالأرواح إلى مستشفى للأمراض النفسية.
المسرحية تأليف خالد حسونة، أشعار د. صفوت الغندور، موسيقى وألحان عمرو وحيد، تمثيل حمد عبد الهادى، نهى شهوان، سارة البطراوى، دينا الدينارى، أحمد نجم، صبرى حسن، بيتر رجائى، إيمان حلمى، عماد إسكندر، مصطفى نجم، مينا صدقى، إخراج طارق أبو زيد.
البوابة لايت
بالصور.. بروفات مكثفة استعدادا لعرض المسرحية المصرية "أرواح" بدبي
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على قدم وساق تجرى بروفات مكثفة استعدادا لتقديم العرض المسرحى الكوميدى "أرواح"، وذلك فى الخامس من مارس الجارى بمسرح تودا بدبى، في تمام الثامنة مساء.
على قدم وساق تجرى بروفات مكثفة استعدادا لتقديم العرض المسرحى الكوميدى "أرواح"، وذلك فى الخامس من مارس الجارى بمسرح تودا بدبى، في تمام الثامنة مساء.