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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئيس الايراني: يجب طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة

الرئيس الايراني ابراهيم
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي
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صرح الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن إسرائيل لا تلتزم بأي مواثيق دولية ويجب طردها من منظمة الأمم المتحدة ووقف كل أشكال التعامل معها، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال رئيسي: يجب على الولايات المتحدة الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف، أن الاغتيال المتواصل للفلسطينيين والحصار المستمر لقطاع غزة؛ يأتيان في ظل الدعم الأمريكي لــ"إسرائيل".
وأكد أن "الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية ويجب الرجوع إلى الفلسطينيين من أجل أي حل للقضية". و"نحيي فصائل المقاومة الفلسطينية على صمودها في وجه الكيان الصهيوني".
وتابع: "يجب طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة ووقف كل أشكال التعامل معها".

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