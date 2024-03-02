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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

براءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني
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برأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".
وجهت  النيابة للمتهمين تهم  قتل مواطنًا وخطف واحتجاز آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
 

اللجان النوعية بحلوان اللجان النوعية برأت محكمه الجنايات بمجمع محاكم بدر