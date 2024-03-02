برأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".
وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل مواطنًا وخطف واحتجاز آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
حوادث وقضايا
براءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية
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برأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".
برأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".