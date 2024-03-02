براءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية

برأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".

وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل مواطنًا وخطف واحتجاز آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

