ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي يقوم بتصنيع المواد المخدرة بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة.

واتخاذهما مسرحًا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام (تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.