ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي يقوم بتصنيع المواد المخدرة بمدينة نصر.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة.

 واتخاذهما مسرحًا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام (تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة).

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية الاجهزة الامن العناصر الإجرامية