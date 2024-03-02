جنايات بورسعيد تنظر واقعة استعراض 7 عاطلين للقوة وتكدير السلم العام

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، اليوم السبت، واقعة استعراض 7 متهمين للقوة وتكدير السلم العام، وذلك يوم 12 مارس الجاري.

تعود أحداث الواقعة إلى 17 يوليو عام 2023 والمتهم فيها 7 عاطلين بالقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة حال تشاجرهم مع بعضهم البعض، ومن شأن تلك الأفعال تكدير الأمن والسلم العام، وذلك على إثر وجود خلافات فيما بينهم، وتوصلت التحريات السرية للشرطة إلى حدوث مشاجره بين الطرفين من بعضهم البعض وألقوا بالرعب والفزع في قلوب أهالي المنطقة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي حددت جلسة 12 مارس الجاري لنظر القضية.